Polizeieinsatz am Bahnhof von Winterthur (Claudio Thoma / KEYSTONE / dpa)

Nach Angaben der Kantonspolizei Zürich stach der Täter am Bahnhof der Stadt auf die Personen ein. Er sei fünf Minuten nach Auslösen des Notrufs festgenommen worden, hieß es. Weitere Täter habe es nicht gegeben. Der Sicherheitsdirektor des Kantons Zürich, Fehr, sprach von einer dschihadistischen Motivation des Angreifers.

Der festgenomene Schweizer, der auch die türkische Staatsangehörigkeit hat, war laut den Behörden noch vor wenigen Tagen von der Polizei in die Psychiatrie gebracht worden. Ein Arzt habe aber bescheinigt, dass er keine Gefahr für sich und andere darstelle.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.