In der Hauptstadt Tiflis kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Diese setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Medienberichten zufolge gab es Verletzte auf beiden Seiten. Zahlreiche Demonstranten seien festgenommen worden. Auch in mehreren anderen Städten gingen die Menschen auf die Straße.

Ministerpräsident Kobachidse hatte gestern angekündigt, einen möglichen Beitritt Georgiens zur Europäischen Union bis 2028 nicht weiter voranzutreiben. Die Opposition will am Europakurs festhalten. Staatspräsidentin Surabischwili hatte sich den Demonstranten in Tiflis angeschlossen.

Die EU hatte den Beitrittsprozess bereits im Sommer ausgesetzt, nachdem die georgische Regierung die Rechte von zivilgesellschaftlichen Organisationen und sexuellen Minderheiten eingeschränkt hatte.

