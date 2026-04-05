Ukraine-Krieg
Verletzte bei russischem Drohnenangriff auf Odessa - Ukraine greift Ölpipeline im Ostseehafen an

Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Drohnen angegriffen.

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    Ukrainischen Medienberichten zufolge wurden unter anderem in der Stadt Odessa Wohnhäuser beschädigt. Mindestens drei Menschen seien verletzt worden.
    Die Ukraine nahm nach Angaben aus Russland erneut Energieanlagen ins Visier. Am Ostseehafen Primorsk nahe der finnischen Grenze sei nach Drohnenangriffen eine Ölpipeline in Brand geraten. In der Region Nischni Nowgorod - rund 400 Kilometer östlich von Moskau - wurde den Angaben zufolge unter anderem ein Heizkraftwerk getroffen.
    Diese Nachricht wurde am 05.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.