Am Rande eines Fußballspiels

Bei einem Spiel von Maccabi Tel Aviv ist es in Amsterdam zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. (Jeroen Jumelet / ANP / dpa / Jeroen Jumelet)

Niederländischen Polizeiangaben zufolge wurden fünf israelische Fußballfans mit Verletzungen im Krankenhaus behandelt.

62 Personen wurden den Angaben zufolge festgenommen. Das israelische Außenministerium sprach von zehn Verletzten. Zwischenzeitlich sei der Aufenthaltsort mehrerer Personen ungewiss gewesen. Die israelische Regierung kündigte an, ihre Landsleute mit Flugzeugen in Sicherheit zu bringen. Der neue israelische Außenminister Saar kündigte an, in die Niederlande zu reisen.

Israels Botschafter in Deutschland, Prosor, schrieb bei X: "Ein schreckliches Pogrom gegen Juden und Israelis in Amsterdam. In großer Zahl werden Menschen auf europäischem Boden von muslimischen und palästinensischen Randalierern gewaltsam angegriffen, einfach weil sie Juden sind."

Bürgermeisterin: "Israelische Fans wurden belagert und misshandelt"

Amsterdams Bürgermeisterin Halsema teilte mit, dass "an mehreren Stellen in der Stadt Fans belagert, misshandelt und mit Feuerwerkkörpern beworfen wurden". Die Gewalt könne in keiner Weise verteidigt werden. "Es gibt keine Entschuldigung für dieses antisemitische Verhalten." Der niederländische Premierminister Schoof sprach von "völlig inakzeptablen antisemitischen Angriffen auf Israelis". Er sagte, "dass die Täter aufgespürt und strafrechtlich verfolgt werden".

Propalästinensische Demo am Stadion untersagt

Etwa 200 propalästinensische Demonstranten hatten nach einem Bericht des TV-Senders NOS versucht, zum Stadion zu gelangen und eine Blockade der Polizei zu durchbrechen. Zunächst war eine Demonstration gegen die Angriffe Israels auf den Gazastreifen direkt bei dem Stadion geplant gewesen. Das hatte die Bürgermeisterin jedoch verboten und stattdessen einen Platz in der Nähe des Stadions als Ort für die Kundgebung bestimmt.

Zuvor hatte es Agenturberichten zufolge am Nachmittag im Zentrum der Stadt Zusammenstöße von israelischen Fußballfans und der Polizei gegeben. Hunderte Maccabi-Fans hatten sich auf dem zentralen Platz Dam aufgehalten und Feuerwerkskörper gezündet.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.