Dieses Foto von einem Raketeneinschlag in der südrussischen Stadt Taganrog hat der Gouverneur der Region Rostow, Wassili Golubew, auf seinem Telegram-Kanal gepostet. (AFP / HANDOUT)

Der örtliche Gouverneur schrieb in seinem Telegram-Kanal, es gebe keine Toten, aber mindestens 15 Verletzte. Das russische Verteidigungsministerium beschuldigte die Ukraine, die Rakete abgeschossen zu haben. Aus Kiew gibt es bisher keine Stellungnahme.

In einer Ölraffinerie im russischen Gebiet Samara an der Wolga soll es zudem eine Explosion gegeben haben. Nach Angaben des Duma-Abgeordneten Chinstejn von der Kremlpartei Geeintes Russland gab es allerdings weder Verletzte noch größere Zerstörungen. Ihm zufolge wurde ein Elektriker der Raffinerie festgenommen, als er das Land verlassen wollte. Er soll früher in der Ukraine gelebt haben.

Russland führt seit Februar vergangenen Jahres einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In letzter Zeit berichten russische Grenzregionen häufiger über Beschuss von ukrainischer Seite.

