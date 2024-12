Nikopol steht immer wieder unter russischem Beschuss. (Aufnahme aus dem Juli 2023.) (picture alliance/AA/Andre Luis Alves)

Bei dem erneuten Beschuss der Stadt sei der zentrale Markt getroffen worden, hieß es. Drei Menschen befänden sich in einem ernsten Zustand. Der Markt sei erheblich beschädigt worden.

Es gab zudem weitere russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine. In mehreren Regionen kam es zu Ausfällen in der Energieversorgung. US-Präsident Biden nannte diese Angriffe empörend und kündigte weitere Waffenlieferungen für die Ukraine an. Der britische Premierminister Starmer verurteilte die - Zitat - "brutale Kriegsmaschinerie", die nicht einmal an Weihnachten stillstehe.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.