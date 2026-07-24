Das teilte der Gouverneur der Region mit. Drei Menschen wurden demnach verletzt. Nach Angaben des betroffenen Unternehmens Wildberries musste der Betrieb an zwei Standorten eingestellt werden. Wildberries gilt als führender russischer Online-Händler.
Laut der Internationalen Atombehörde haben Angriffe um die Stadt Enerhodar die Strominfrastruktur beeinträchtigt. Die Stadt liegt in der Nähe des von Russland besetzten Atomkraftwerkes Saporischja, dort soll die Wasserversorgung betroffen sein.
Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.