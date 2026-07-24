Ukraine-Krieg
Verletzte nach ukrainischen Drohnenangriffen - Russischer Online-Versandhändler Wildberries betroffen

Nach ukrainischen Drohnenattacken nahe der russischen Stadt St. Petersburg soll in einem Lagerhaus ein Feuer ausgebrochen sein.

    Rauch steigt von einem Lagerhaus des Online-Händlers Wildberries in der Nähe von Moskau auf. Davor sieht man das Firmengebäude mit Schriftzug.
    Die Ukraine greift immer wieder Lagerhäuser des russischen Online-Händlers Wildberries an. (AFP / TATYANA MAKEYEVA)
    Das teilte der Gouverneur der Region mit. Drei Menschen wurden demnach verletzt. Nach Angaben des betroffenen Unternehmens Wildberries musste der Betrieb an zwei Standorten eingestellt werden. Wildberries gilt als führender russischer Online-Händler.
    Laut der Internationalen Atombehörde haben Angriffe um die Stadt Enerhodar die Strominfrastruktur beeinträchtigt. Die Stadt liegt in der Nähe des von Russland besetzten Atomkraftwerkes Saporischja, dort soll die Wasserversorgung betroffen sein.
    Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.