Bei einer Detonation an einem Mehrfamilienhaus in Linköping in Schweden wurde am Morgen ein Teil der Außenfassade komplett weggesprengt. (Stefan JerrevÃ¥ng / TT News Agency / Stefan JerrevÃ¥ng)

Nach Informationen eines Radiosenders stehen die Detonationen im Zusammenhang mit der zunehmenden Bandenkriminalität. In Linköping wurde heute früh an einem Mehrfamilienhaus ein Teil der Außenfassade weggesprengt. Zuvor hatte es in einem Wohnblock in Hässelby, einem Vorort von Stockholm, eine Explosion gegeben.

Schweden ringt seit Längerem mit kriminellen Banden. Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren solche oder ähnliche Gewaltakte.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.