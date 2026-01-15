Eine Woche nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau gab wieder ein Bundesbeamter in Minneapolis einen Schuss ab. Er verletzte damit einen Mann aus Venezuela am Bein.
Das Heimatschutzministerium teilte mit, der Bundesbeamte habe sein Leben verteidigt, nachdem ein illegaler Einwanderer sich der Festnahme widersetzt und ihn gemeinsam mit anderen angegriffen habe.
Der Vorfall löste neue stundenlange Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizisten aus, wie die New York Times berichtet.
Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.