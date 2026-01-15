USA
Verletzter nach Schuss von ICE-Beamten in Minneapolis

In Minneapolis hat es erneut einen Vorfall mit der US-Einwanderungsberhörde ICE gegeben.

    Nach dem Schusswaffenvofall vor der Einwanderungsbehörde stehen sich Beamte und Demonstranten gegenüber.
    Erneut gab es einen Vorfall mit der US-Einwanderungsberhörde ICE in Minneapolis. (AP / John Locher)
    Eine Woche nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau gab wieder ein Bundesbeamter in Minneapolis einen Schuss ab. Er verletzte damit einen Mann aus Venezuela am Bein.
    Das Heimatschutzministerium teilte mit, der Bundesbeamte habe sein Leben verteidigt, nachdem ein illegaler Einwanderer sich der Festnahme widersetzt und ihn gemeinsam mit anderen angegriffen habe.
    Der Vorfall löste neue stundenlange Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizisten aus, wie die New York Times berichtet.
    Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.