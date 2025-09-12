Nach Drohnenvorfall

Der CDU-Politiker Thomas Röwekamp leitet den Verteidigungsausschuss des Bundestags (Archivbild). (Sina Schuldt/dpa)

Durch das Kriegsgeschehen in der Ukraine werde deutlich, dass Massenangriffe mit Drohnen eine Herausforderung darstellten, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk . Die NATO müsse deshalb ihre Möglichkeiten zur Luftabwehr ausbauen. Röwekamp plädierte dafür, russische Drohnen mit Zustimmung der Ukraine abzufangen, bevor sie den Luftraum eines NATO-Landes erreichen.

Drohnenvorfall wird Thema im UNO-Sicherheitsrat

In der Nacht zum Mittwoch waren mindestens 19 russische Drohnen teils hunderte Kilometer weit in den polnischen Luftraum eingedrungen. Mindestens drei von ihnen wurden abgeschossen. Das russische Verteidigungsministerium hatte nach dem Vorfall versichert, es habe keine Absicht gegeben, Ziele auf polnischem Gebiet anzugreifen.

FAZ-Journalist betont Brisanz hybrider Kriegsführung

Der FAZ-Journalist und Buchautor Reinhard Bingener sagte im Deutschlandfunk , die russischen Drohnen in Polen zeigten, wie brisant das Thema hybride Kriegsführung sei. Das Szenario entspreche dem Bild, das die Sicherheitsbehörden schon seit längerer Zeit zeichneten. Russland sei nicht nur ein Problem unter vielen anderen, betonte Bingener. Vielmehr betreibe Kremlchef Putin einen weitreichenden „Angriff auf unser Gesellschaftsmodell“.

