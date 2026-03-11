Airport Berlin-Brandenburg

Der Berliner Flughafen war für kurze Zeit geschlossen (Archivbild). (IMAGO / Christian Offenberg)

Nach einer halben Stunde ging der Betrieb aber wie gewohnt weiter, sagte ein Sprecher des Flughafens. Auf Höhe des Hubschrauberhangars der Bundeswehr am Flughafen sei ein leuchtendes Objekt gesichtet worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, hat sich der Hinweis allerdings nicht bestätigt. Die Polizeikräfte hätten weder eine Drohne noch ein anderes infrage kommendes Flugobjekt feststellen können. Dem Flughafensprecher zufolge hatte ein Mitarbeiter eine Beobachtung gemacht hatte, die ihm verdächtig vorkam. Daraufhin habe es ab 18.40 Uhr eine halbe Stunde lang keine Starts und Landungen gegeben. Das sei in solchen Fällen das Standardverfahren.

