Vereinigte Arabische Emirate

Das Opfer betrieb den "Rimon Market" in den Vereinigten Arabischen Emiraten. (AP / Jon Gambrell)

Das Büro von Ministerpräsident Netanjahu teilte mit, der Rabbiner sei ermordet aufgefunden worden. In der Mitteilung ist die Rede von einem abscheulichen antisemitischen Terrorakt. Der Rabbiner war den Angaben zufolge auch Staatsbürger von Moldau. Er lebte seit einigen Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten, gehörte der ultra-orthodoxen Chabad-Bewegung an und betrieb in Dubai einen koscheren Supermarkt.

Die Vereinigten Arabischen Emirate hatten 2020 in einem historischen Schritt die Beziehungen zu Israel normalisiert. Der Großangriff der Terrororganisation Hamas auf Israel und der folgende Gaza-Krieg hatten die Beziehungen allerdings wieder verschlechtert.

