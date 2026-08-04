Öffnung der Straße von Hormus

Vermittler Katar sagt, die diplomatischen Bemühungen seien weit fortgeschritten. (- / AFPTV / AFP)

Ein Sprecher ⁠des Außenministeriums erklärte, die diplomatischen Bemühungen seien weit fortgeschritten. Katar, Pakistan und der Oman stimmten sich eng ab, um Vertragsentwürfe zwischen dem Iran und den USA auszutauschen. US-Finanzminister Bessent sagte dem Sender CNBC, es gebe die Chance auf eine Einigung zur Öffnung der Meerenge noch heute oder morgen. Zur Frage nach einer möglichen Gebührenerhebung durch den Iran betonte er, er gehe von einer freien Durchfahrt aus.

US-Präsident Trump hatte gestern erklärt, die stattfindenden Gespräche seien Teherans letzte Chance auf ein Abkommen. Aus dem Iran liegt keine Stellungnahme vor. Während sich die USA und der Iran zuletzt nicht gegenseitig angriffen, geriet in der Straße von Hormus erneut ein Frachter unter Beschuss. Wie die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt mitteilte, ereignete sich der Vorfall vor der omanischen Küste. Die Behörde machte zunächst keine Angaben zu möglichen Verletzten oder Schäden.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.