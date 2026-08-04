Vermittler Katar meldet Forschritte in den Verhandlungen zur Öffnung der Straße von Hormus. (- / AFPTV / AFP)

Ein Sprecher ⁠des Außenministeriums erklärte, die diplomatischen Bemühungen seien weit fortgeschritten. Katar, Pakistan und der Oman stimmten sich eng ab, um Vertragsentwürfe zwischen dem Iran und den USA auszutauschen. US-Finanzminister Bessent sagte dem Sender CNBC, es gebe die Chance auf eine baldige Einigung zur Öffnung der Meerenge.

US-Präsident Trump hatte erklärt, die stattfindenden Gespräche seien Teherans letzte Chance auf ein Abkommen. Aus dem Iran liegt keine Stellungnahme vor. Während sich die USA und der Iran zuletzt nicht gegenseitig angriffen, geriet in der Straße von Hormus erneut ein Frachter unter Beschuss. Wie die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt mitteilte, ereignete sich der Vorfall vor der omanischen Küste.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.