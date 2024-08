Zerstörungen in Hamad im Gazastreifen. (picture alliance / dpa / Abed Rahim Khatib)

In einem gemeinsamen Aufruf von US-Präsident Biden, dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi und dem katarischen Emir al-Thani heißt es, beide Seiten seien aufgefordert worden, die Gespräche am 15. August in Doha oder Kairo wieder aufzunehmen und rasch zu einem Abschluss zu kommen. Es gebe keine Ausreden für weitere Verzögerungen, hieß es weiter. Es sei an der Zeit, die israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas freizulassen und eine Waffenruhe umzusetzen. Israel erklärte daraufhin seine Bereitschaft zu einer Wiederaufnahme der Verhandlungen. Von der Hamas gibt es noch keine Stellungnahme.

US-Verteidigungsminister Austin erklärte auf der Plattform X, er habe in einem Telefonat mit seinem israelischen Kollegen Gallant über eine Waffenruhe und die Lage gesprochen. Derzeit herrscht international die Sorgen, dass sich der Nahost-Krieg ausweitet. Es wird nach der Tötung des Hamas-Führers Hanija Ende Juli in Teheran mit einem Angriff des Iran auf Israel gerechnet.

