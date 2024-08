Nahost-Krieg

Ein Rahmenabkommen liege auf dem Tisch, es müssten nur noch die Details der Umsetzung geklärt werden. Es sei an der Zeit, die Geiseln freizulassen und mit der Waffenruhe zu beginnen.

Israel erklärte seine Bereitschaft zu einer Wiederaufnahme der Verhandlungen. Von der Hamas gibt es noch keine Stellungnahme.

Seit der Tötung hochrangiger Mitglieder der Hamas und der libanesischen Hisbollah-Miliz wächst die Befürchtung, dass es in der Region zu einem größeren Konflikt kommen könnte, an dem auch der Iran beteiligt wäre.

Der Direktor des Orient-Instituts, Andreas Reinicke, hat sich dafür ausgesprochen, eine mögliche militärische Unterstützung Deutschlands zur Verteidigung Israels an Forderungen zu knüpfen. So müsse Israel sofort in einen politischen Prozess einsteigen, sagte der frühere EU-Sonderbeauftragte für den Friedensprozess im Nahen Osten im Deutschlandfunk . Dazu zählte Reinicke eine Waffenruhe in Gaza und Verhandlungen über eine endgültige Lösung des Palästina-Konfliktes. Zugleich betonte er, dass es noch keine Anfrage Israels gebe und es auch nicht sicher sei, ob es zu einer solchen komme. In einem solchen Fall sollte Deutschland Israel aber verteidigen.