Nahost
Vermittlungsgespräche über Gaza-Plan haben begonnen

In Ägypten haben die Vermittlungsgespräche über den Gaza-Plan von US-Präsident Trump begonnen. In Scharm el Scheich kam eine Delegation der militant-islamistischen Hamas mit Vermittlern aus Katar und Ägypten zusammen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen erfuhr. Weitere Gespräche unter Beteiligung der USA sind mit Vertretern Israels geplant.

    Scharm El-Scheich: Die Sonne geht hinter der As-Sahaba-Moschee auf dem alten Markt in Scharm El-Scheich unter.
    Die Gaza-Gespräche im ägyptischen Scharm El-Scheich haben begonnen. (Peter Dejong / AP / dpa / Peter Dejong)
    In einer ersten Phase soll die Hamas verbliebene Geiseln freilassen. Im Gegenzug sind eine Waffenruhe und die Entlassung Hunderter Palästinenser aus israelischen Gefängnissen geplant. Umstritten sind Fragen etwa zur Entwaffnung der Hamas und zum Truppenrückzug Israels aus Gaza.
    Bundesaußenminister Wadephul sprach in Israel mit seinem Kollegen Saar über den Stand der Vermittlung. Morgen reist Wadephul nach Ägypten. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bot an, im Fall einer Einigung bei der Freilassungen von Geiseln zu unterstützen.
    Mehr zum Thema:
    Plan für Gaza: Wie Politiker und Experten die Erfolgsaussichten der Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas einschätzen
    Diese Nachricht wurde am 06.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.