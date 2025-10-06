Die Gaza-Gespräche im ägyptischen Scharm El-Scheich haben begonnen. (Peter Dejong / AP / dpa / Peter Dejong)

In einer ersten Phase soll die Hamas verbliebene Geiseln freilassen. Im Gegenzug sind eine Waffenruhe und die Entlassung Hunderter Palästinenser aus israelischen Gefängnissen geplant. Umstritten sind Fragen etwa zur Entwaffnung der Hamas und zum Truppenrückzug Israels aus Gaza.

Bundesaußenminister Wadephul sprach in Israel mit seinem Kollegen Saar über den Stand der Vermittlung. Morgen reist Wadephul nach Ägypten. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bot an, im Fall einer Einigung bei der Freilassungen von Geiseln zu unterstützen.

