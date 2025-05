Vermummte Demonstranten in der Hauptbibliothek der Columbia Universität. (Johanna Hänsel / dpa )

Mit Palästinenserschals vermummte Demonstranten riefen Parolen wie "Free Palestine" und hängten in der Universitätsbiliothek Banner auf. Es kam zu Rangeleien mit Ordnungspersonal und mehreren Festnahmen.

Ähnliche Szenen an der Columbia und anderen US-Hochschulen hatten im vergangenen Jahr eine landesweite Debatte über Antisemitismus an den Universitäten ausgelöst. Die Regierung von Präsident Trump wirft der Columbia-Hochschulleitung vor, jüdische Studierende nicht ausreichend vor Belästigungen und Bedrohungen auf dem Campus zu schützen. Sie will 400 Millionen US-Dollar an Bundesmitteln nur bei weitreichenden Änderungen wieder freigeben. Auch andere Universitäten wie Harvard werden vom Weißen Haus finanziell unter Druck gesetzt.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.