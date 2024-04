30 Grad im April

Der gefühlte Sommer im April macht Lust auf Eis. (picture alliance / dpa / Frank Hammerschmidt)

Meteorologen sprechen ab 30 Grad von einem Hitzetag. Fast so warm war es am Samstag auch in Freiburg (29,8 Grad) und Rheinfelden (29,6 Grad), ebenfalls in Baden-Württemberg. Bei allen genannten Temperaturen handelt es sich jedoch um vorläufige Zahlen. Sie werden in den kommenden Tagen noch einmal vom Wetterdienst überprüft. Bisher lag der deutsche Rekord für die ersten zehn Tage im April bei 27,7 Grad. Er wurde 2011 in Rheinfelden gemessen.

Einzigartig ist ein "Hochsommer"-Tag im April übrigens nicht: In Bad Mergentheim (Baden-Württemberg) und Kitzingen (Bayern) wurden im Jahr 2012 sogar schon einmal 32,9 Grad gemessen - allerdings erst am Monatsende. Und zwischen 2009 und 2022 gab es laut DWD im April immer mindestens einen Tag mit mehr als 25 Grad in Deutschland. In einem solchen Fall sprechen die Meteorologen von einem "Sommertag".

