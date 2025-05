Europäische Raumfahrtorganisation

Auf dem Weg zur Erde: Eine sowjetische Venus-Raumsonde (picture alliance / imageBROKER / mastak80)

Wie die Europäische Weltraumorganisation ESA mitteilte, wird der Wiedereintritt der Sondenkapsel in die Atmosphäre für morgen erwartet. Das Gerät hat einen Durchmesser von etwa einem Meter. Wo genau die knapp 500 Kilogramm schwere "Kosmos-482"-Sonde aufschlagen werde, lasse sich erst kurz vorher genauer vorhersagen, so die ESA. Die Gefahr, dass bei dem Aufschlag jemand zu Schaden komme, sei allerdings verschwindend gering. Die Chancen ständen gut, dass die aus extrem widerstandsfähigem Material gefertigte Kapsel als Ganzes auf der Erde ankommte und nicht beim Eintritt in die Atmosphäre auseinanderbreche oder verglühe. Dies liegt daran, dass die Sonde dafür ausgelegt war, den Eintritt in die Atmosphäre der Venus zu überstehen.

Sowjetunion wollte Venus erkunden

Die Sowjetunion hatte zwischen 1961 und 1983 im Rahmen des sogenannten "Verena"-Programms mehrere Raumsonden Richtung Venus geschickt, um den fremden Planeten zu erkunden. Mehrere dieser Sonden landeten auch dort und sendeten Informationen zur Erde.

"Kosmos 482" startete am 31. März 1972 und sollte planmäßig eine kontrollierte Landung auf der Venus absolvieren. Wegen eines Versagens der Trägerrakete blieb die Eintrittskapsel allerdings in der Erdumlaufbahn. Während die übrigen Komponenten bereits vor Jahrzehnten verglühten, blieb die Kapsel seitdem auf einer exzentrischen Umlaufbahn um die Erde.

Voller technischer Geräte

Nach Informationen der US-Raumfahrtbehörde Nasa war die sowjetische Sonde batteriebetrieben und verfügt über Instrumente zur Messung von Temperatur, Druck, Dichte und weiteren Parametern. Ursprünglich war sie auch mit einem Fallschirm zum Abbremsen der Landung auf der Venus ausgestattet. Wie Forscher der Technischen Universität Braunschweig berichten, deuten Beobachtungen aber darauf hin, dass der Fallschirm bereits ausgelöst sein könnte.

