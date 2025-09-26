Nach Cyberangriff

Am Berliner Flughafen BER fallen weitere Flüge aus. (AFP / TOBIAS SCHWARZ)

Das lahmgelegte System für die Passagier- und Gepäckabfertigung funktioniere noch nicht. Für heute wurden deshalb drei Ankünfte und drei Abflüge abgesagt. Im Laufe des Tages könnten noch weitere Flüge dazukommen.

Der IT-Dienstleister Collins Aerospace war vor einer Woche Opfer eines Cyberangriffs geworden. Betroffen waren neben Berlin auch Flughäfen in Brüssel, Dublin und London. Im Zusammenhang mit der Attacke nahmen die britischen Behörden vor zwei Tagen einen Verdächtigen fest. Der Mann wurde unter Auflagen wieder freigelassen.

