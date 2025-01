DAHW

"Vernachlässigte Krankheit" - noch immer 200.000 neue Lepra-Fälle jährlich

Rund 200.000 Menschen erkranken jedes Jahr an Lepra - die in Europa fast vergessene Krankheit ist in vielen Ländern der Erde noch längst nicht besiegt. Daran erinnert die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe (DAHW) zum Welt-Lepra-Tag am 26. Januar.