Deutschland

Mehr als 18.000 Menschen sind an den Grenzen zurückgewiesen worden (Archvbild). (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Das waren im Schnitt ähnlich viele wie vor der Verschärfung der Grenzkontrollen. Allerdings wurden nun auch knapp 1000 Asylsuchende an der Einreise gehindert. Dies war zuvor nicht möglich.

Die meisten Menschen wurden zurückgewiesen, weil sie keine gültigen Papiere hatten. Die Kontrollen führten auch dazu, dass im vergangenen halben Jahr über 800 Schleuser vorübergehend festgenommen wurden, ebenso wie mehr als 4.500 Menschen, die mit Haftbefehlen gesucht wurden.

Bundesinnenminister Dobrindt hatte am 7. Mai die verstärkten Kontrollen und Zurückweisungen an allen neun deutschen Landesgrenzen zu Nachbarstaaten angeordnet. Ausgenommen sind sogenannte vulnerable Gruppen wie Kinder und Schwangere.

