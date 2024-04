EU-Auflagen

Verschärfte Regeln für drei Online-Pornoplattformen treten in Kraft

Online-Plattformen mit Erotik- und Pornoinhalten haben in der Europäischen Union sehr hohe Nutzerzahlen. Drei große Anbieter müssen sich daher künftig an strengere Vorgaben halten. So soll die Verbreitung von illegalen Inhalten eingedämmt werden. Die Betreiber sollen verdächtige Inhalte schneller entfernen.