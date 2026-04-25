Das US-Justizministerium erlaubt künftig auch Erschießungen bei Hinrichtungen auf Bundesebene (picture alliance / dpa / Valerie Plesch)

Das Justizministerium kündigte an, bei Hinrichtungen auf Bundesebene künftig auch andere Methoden als die Tötung per Giftspritze zuzulassen. So soll es möglich sein, verurteilte Straftäter unter anderem auch durch Erschießen hinzurichten. Zur Begründung hieß es, es sei zunehmend schwierig, die für die Giftspritze nötigen Medikamente zu beschaffen.

US-Präsident Trump hatte wiederholt erklärt, die Vollstreckung der Todesstrafe auf Bundesebene in seiner zweiten Amtszeit wieder aufzunehmen. Sein Vorgänger Biden hatte sie ausgesetzt.

Ob jemand in den USA ​nach Bundesrecht oder nach dem Recht eines Bundesstaats verurteilt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Todesstrafe ist in den USA in etwa der Hälfte der 50 Bundesstaaten zugelassen; in mehreren wird sie allerdings nicht mehr vollstreckt.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.