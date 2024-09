Psychologie

KI-Software senkt Glauben an Verschwörungstheorien

Eine künstliche Intelligenz kann Verschwörungstheorien überzeugend widerlegen. Der Chatbot senkte in einer Studie bei Probanden den Glauben an gängige Mythen wie den von der gefälschten Mondlandung in nur acht Minuten um durchschnittlich 20 Prozent.