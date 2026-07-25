Gesundheitskosten

Besonders häufiger sogenannter "Mehrkostenfall": Ein Hörgerät (IMAGO / Westend61 / Arman Zhenikeyev)

Diese freiwillig gezahlten Mehrkosten hätten sich auf über 1,1 Milliarden Euro belaufen, zitiert die Funke Mediengruppe aus einem Bericht des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenkassen. Das seien fast neun Prozent mehr als noch im Vorjahr gewesen. Besonders ins Gewicht fielen demnach Hörhilfen. Obwohl diese lediglich 5,9 Prozent aller Mehrkostenfälle ausmachten, entfielen darauf wegen der hohen Eigenbeteiligungen rund 62 Prozent aller zusätzlichen Aufwendungen.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.