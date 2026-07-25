Gesundheitskosten
Versicherte zahlen für Hilfsmittel inzwischen 1,1 Milliarden Euro extra

In Deutschland haben gesetzlich Krankenversicherte 2025 deutlich mehr Geld für sogenannte höherwertige Hilfsmittel ausgegeben.

    Ein älterer Mann trägt ein Hörgerät am linken Ohr.
    Besonders häufiger sogenannter "Mehrkostenfall": Ein Hörgerät (IMAGO / Westend61 / Arman Zhenikeyev)
    Diese freiwillig gezahlten Mehrkosten hätten sich auf über 1,1 Milliarden Euro belaufen, zitiert die Funke Mediengruppe aus einem Bericht des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenkassen. Das seien fast neun Prozent mehr als noch im Vorjahr gewesen. Besonders ins Gewicht fielen demnach Hörhilfen. Obwohl diese lediglich 5,9 Prozent aller Mehrkostenfälle ausmachten, entfielen darauf wegen der hohen Eigenbeteiligungen rund 62 Prozent aller zusätzlichen Aufwendungen.
    Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.