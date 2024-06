Versicherungswirtschaft spricht sich gegen verpflichtende Elemantarversicherungen aus. (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Der Ansatz müsse vielmehr sein, Schäden zu verhindern. Dazu gehöre etwa, dass man nicht mehr in Hochwasser-gefährdeten Gebieten baue. Asmussen plädierte im Deutschlandfunk für mehr Prävention unter Berücksichtigung des Klimawandels , verbunden mit einem Versicherungsschutz auf freiwilliger Basis.

Aus der Politik waren zuletzt Forderungen nach einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden gekommen. So verlangte Hessens Ministerpräsident Rhein, die Bundesregierung müsse sich in dieser Frage endlich bewegen. Die Länder würden das Thema bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 20. Juni ansprechen, erklärte der CDU-Politiker. Justizminister Buschmann und Umweltministerin Lemke hatten dagegen Bedenken wegen der zusatzlichen finanziellen Belastung der Haushalte geäußert.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.