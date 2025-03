Nahost-Konflikt

Palästinenser in einem Flüchtlingslager bei Chan Yunis, der zweitgrößten Stadt im Gazastreifen, versuchen, Wasser zu bekommen. (picture alliance / Anadolu / Ashraf Amra)

Die Regierung hatte am Wochenende nach dem Stopp humanitärer Hilfe auch die Lieferung von Strom in den abgeriegelten Küstenstreifen eingestellt. Israel will so Druck auf die islamistische Terrororganisation Hamas ausüben, die noch zahlreiche israelische Geiseln festhält. Heute sollen in Katar die Gespräche über eine Fortsetzung der Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung weiterer Geiseln weitergehen.

Das Aus der Stromversorgung könnte auch die Trinkwasserversorgung im Gazastreifen gefährden. Ein Großteil des Wassers wird mithilfe von Meerwasser-Entsalzungsanlagen gewonnen, die mit Strom betrieben werden.

