Iran-Krieg

"Die Wirtschaft und die Bürger müssen sich darauf verlassen können, dass die Versorgung gesichert bleibt." (IMAGO / Rene Traut)

Der CDU-Vorsitzende sagte, die Wirtschaft und die Bürger müssten sich darauf verlassen können, dass die Versorgung mit zentralen Produkten wie Diesel, Benzin und Flugbenzin gesichert bleibe. Zugleich will Bundeswirtschaftsministerin Reiche heute mit Vertretern der Luftverkehrsbranche über einen möglichen Kerosinmangel infolge des Iran-Kriegs sprechen.

Die neuen Spannungen zwischen den USA und dem Iran sorgen unterdessen für neue Unruhe an den Märkten. Im frühen asiatischen Handel stieg der Ölpreis, nach dem Rückgang vergangener Woche, wieder an. Aktienkurse gaben nach. Hintergrund ist vor allem die unklare Lage hinsichtlich der für heute geplanten Fortsetzung von Friedensgesprächen im Vermittlerstaat Pakistan. Aus dem Iran kommen Meldungen über eine Absage, US-Unterhändler wollen indes anreisen. Die USA hatten gestern erstmals gewaltsam ein Frachtschiff unter iranischer Flagge gestoppt und unter ihre Kontrolle gebracht.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.