Das sind 16 Prozent mehr als im Vorjahr, wie aus einer Auswertung des Verbands der Automobilindustrie hervorgeht. Noch deutlicher hat sich die öffentlich verfügbare Ladeleistung erhöht - um knapp 30 Prozent auf mehr als 7,3 Millionen Kilowatt. Gleichzeitig hat aber auch die Zahl der Elektroautos zugenommen.

Zudem gibt es große regionale Unterschiede. Setzt man die Zahl der Ladesäulen mit der Zahl der zugelassenen Elektroautos ins Verhältnis, schneiden Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen am besten ab. Das Saarland liegt auf dem letzten Platz.

