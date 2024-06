Krieg im Nahen Osten

Der provisorische Pier des US-Militärs soll die Versorgung von bis zu 500.000 Bewohnern des Gazastreifens ermöglichen. Nach einem Sturm vor einigen Wochen muss er zunächst repariert werden. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Diese Entscheidung sei im Interesse der Sicherheit der beteiligten Soldaten getroffen worden, teilte das US-Militär mit. Der Pier solle schnellstmöglich zurückgebracht werden, sobald es die Wetterbedingungen zulißene, hieß es. Erst am Mittwoch hatte das US-Verteidigungsministerium erklärt, dass über die Anlegestelle gelieferte Hilfsgüter derzeit nicht weiter verteilt würden und am Strand des Gazastreifens liegen blieben. Das Welternährungsprogramm hatte die Verteilung gestoppt, nachdem zwei Lagerhäuser unter Raketenbeschuss gekommen waren. Derzeit bringen Frachter Hilfslieferungen von Zypern aus zu einer schwimmenden Plattform vor der Küste des Gazastreifens, von wo sie auf kleinere Schiffe umgeladen und an die Küste weitertransportiert werden.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.