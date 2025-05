Labour-Wahlversprechen

Die Waterloo-Station in London (picture alliance / empics / James Manning)

Als erstes Unternehmen ging heute die "South Western Railway" in staatlichen Besitz über. Verkehrsministerin Alexander sagte, 30 Jahre der Zersplitterung gingen nun zu Ende. Es gehe um eine Neuausrichtung weg vom privaten Profit und hin zum öffentlichen Wohl.

Die regierende Labourpartei will innerhalb der kommenden zwei Jahre alle Eisenbahnbetreiber in Großbritannien verstaatlichen. In den 1990er Jahren hatte die konservative Regierung die britische Bahn komplett privatisiert. Nur das Gleisnetz war in staatlichem Besitz geblieben. In den vergangenen Jahren wuchs die Kritik an den privaten Bahngesellschaften wegen schlechter Leistungen und hoher Kosten.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.