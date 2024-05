Verletzte durch Massenschlägerei unter Basketball-Fans am S-Bahnhof Prenzlauer Allee in Berlin (Dominik Totaro / dpa / Dominik Totaro)

Ein Polzeisprecher erklärte, angesichts der Ereignisse der vergangenen Tage sei die Zahl der Einsatzkräfte um und in der Halle verstärkt worden und man sei nun gut aufgestellt. Bei der Basketball Euroleague werden am Abend die letzten Spiele ausgetragen. Fenerbahce Istanbul trifft auf Olympiakos Piräus. Im Finale spielt Real Madrid gegen Panathinaikos Athen.

An diesem Wochenende war es zu tätlichen Auseinandersetzungen in der Hauptstadt gekommen. Laut Polizei waren am späten Samstagabend etwa 60 Menschen am S-Bahnhof Prenzlauer Allee aneinandergeraten. Bei der Auseinandersetzung seien Baseballschläger und Schlagstöcke zum Einsatz gekommen. Beteiligt waren laut Behörden Fans der Basketballvereine aus Athen und Piräus. Es gab 89 vorläufige Festnahmen zur Feststellung der Personalien und diverse Strafanzeigen wegen Körperverletzung.

Bereits am Freitagabend waren bei Krawallen zwischen Fans mehrerer Basketballteams zwei Polizisten leicht verletzt worden. Die Einsatzkräfte leiteten 50 Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Bei Personenkontrollen wurden Macheten, ein Messer und Sturmhauben sichergestellt.

