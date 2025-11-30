Max Verstappen hat den Großen Preis von Katar in der Formel1 gewonnen. (AP / Fatima Shbair)

Der Niederländer setzte sich gegen den Australier Oscar Piastri und Carlos Sainz aus Spanien durch. Damit wird die Weltmeisterschaft erst im letzten Rennen der Saison am kommenden Sonntag beim Grand Prix in Abu Dhabi entschieden - zwischen Verstappen, Piastri und dem Führenden im Gesamtklassement, dem Briten Lando Norris.

Norris musste sich in Katar mit Platz vier begnügen und liegt nur noch zwölf Punkte vor Verstappen und sechzehn Punkte vor Piastri. In der Formel 1 erhält der Sieger eines Rennens 25 Punkte. Der Zweite und Dritte erhalten 18 beziehungsweise 15 Punkte.

Es ist das erste Mal seit 15 Jahren, dass drei Fahrer beim letzten Rennen noch den Saisonsieg erreichen können.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.