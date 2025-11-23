Verstappen verkürzte damit den Rückstand in der WM-Gesamtwertung auf Norris von 49 auf 42 Punkte. Dazwischen liegt Oscar Piastri, der im McLaren Rang vier belegte und nun 30 Punkte Rückstand hat. Bis zum Ende der Formel-1-Saison sind noch zwei Rennen in Katar und Abu Dhabi zu fahren und maximal 58 Zähler zu holen.
In Las Vegas wurde Nico Hülkenberg im Sauber Neunter. Der vom letzten Platz gestartete Lewis Hamilton im Ferrari belegte den zehnten Platz.
Diese Nachricht wurde am 23.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.