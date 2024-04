Max Verstappen hat im Red Bull das Sprintrennen in China gewonnen. (AP / Andres Martinez Casares)

Verstappens Teamkollege Sergio Perez fuhr auf dem Shanghai International Circuit auf Rang drei. Die Sprintrennen gibt es erst seit 2021 in der Formel 1. Der Sieger des Rennens bekommt acht Punkte, weitere Zähler gibt es bis Rang acht.

Morgen treten die Fahrer beim Großen Preis von China gegeneinander an. In China fährt die Formel 1 zum ersten Mal seit 2019. Durch die Corona-Pandemie und die Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung waren Rennen in den vergangenen Jahren nicht möglich.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2024 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.