Der dänische Liberalen-Chef Troels Lund Poulsen (picture alliance / Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard)

Der amtierende Verteidigungsminister und Rechtsliberale Poulsen erklärte, er werde König Frederik X. mitteilen, dass er keine Koalition bilden könne. Poulsen hatte ein Mitte-Rechts-Bündnis angestrebt, konnte aber keine Zustimmung der Moderaten Partei gewinnen.

Zuvor war Anfang Mai bereits die geschäftsführende dänische Ministerpräsidentin Frederiksen von den Sozialdemokraten gescheitert, weil die Moderaten die Gespräche abgebrochen hatten.

Nun kommt es voraussichtlich zu einer sogenannten Königsrunde: Dabei werden die Parlamentsparteien beim dänischen Monarchen vorstellig und klären, welche Partei als nächstes mit der Regierungsbildung beauftragt werden soll.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.