Polizeieinsatz nach versuchtem Brandanschlag auf Londoner Synagoge ( dpa / Jamie Lashmar)

In der Nacht hätten Streifenpolizisten Schäden an einem Fenster der Kenton United Synagogue im Nordwesten der Stadt entdeckt, teilte ein Sprecher mit. In einem Raum habe sich eine Flasche mit einer Art Brandbeschleuniger befunden. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Die Einheit für Terrorismusbekämpfung leite nun die Ermittlungen.

Es ist bereits der vierte Angriff oder versuchte Angriff dieser Art auf eine jüdische Einrichtung in London innerhalb von weniger als einem Monat. Premierminister Starmer zeigte sich entsetzt über die Taten.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.