Russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine

Nach Darstellung des Generalstabs in Kiew versuchen die russischen Angreifer vor allem rund um den Donbass immer wieder, ukrainische Verteidigungslinien zu durchbrechen. Die heftigsten Kämpfe habe es in der Umgebung von Pokrowsk und Kurachowe gegeben. Bei einem russischen Raketenangriff in der Nähe der Stadt Dnipro kamen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj mindestens vier Menschen ums Leben, 21 wurden verletzt.

In einem Interview mit dem britischen Sender Sky News signalisierte Selenskyj erstmals die Bereitschaft, einem Waffenstillstand mit Russland zuzustimmen, auch wenn Moskau die besetzten Gebiete nicht sofort zurückgeben sollte. Voraussetzung sei allerdings, dass die NATO den übrigen Teil der Ukraine unter ihren Schutzschirm stelle, betonte der ukrainische Staatschef.

