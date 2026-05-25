Regionen Wladimir und Belgorod
Verteidigung gegen Angriffskrieg: Ukraine greift Energieinfrastruktur in Russland an

Das ukrainische Militär hat in seinem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg erneut Ziele in Russland beschossen.

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    Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU teilte mit, man habe eine Öl-Pumpstation in der Region Wladimir angegriffen. Die Anlage versorge große Öldepots in der Region Moskau. Die russische Nachrichtenagentur Interfax meldete einen ukrainischen Raketenangriff auf die Region Belgorod. Dort wurde demnach die Energie-Infrastruktur beschädigt.
    Die Ukraine beantragte nach den massiven russischen Luftangriffen von gestern - unter anderem mit der Hyperschallrakete Oreschnik - eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates. Nach Angaben von Präsident Selenskyj wurden bei den Angriffen mindestens vier Menschen getötet und 100 verletzt.
    Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.