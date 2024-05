Heinrich Prinz Reuß im Gerichtsaal (Archivbild) (picture alliance / dpa / dpa-Pool / Boris Roessler)

Der Verteidiger von Alvensleben sagte vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main, in der Anklageschrift würden keine konkreten Tatsachen aufgeführt. Es habe keine Gewalttaten gebeben, und es habe auch keine geben sollen. Reuß habe bisher auf Grundlage des Grundgesetzes und der anderen Gesetze gelebt, so der Verteidiger.

Angeklagt sind insgesamt neun Personen, darunter auch die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete und Ex-Richterin Malsack-Winkemann. Die Gruppe soll nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft einen gewaltsamen Umsturz geplant haben. Sie war bei einer großangelegten Anti-Terror-Razzia Ende 2022 festgenommen geworden. Vor wenigen Wochen hatte in Stuttgart die Gerichtsverhandlung um ihren sogenannten militärischen Arm begonnen. Ab dem 18. Juni stehen in München die übrigen mutmaßlichen Mitglieder der Gruppe vor Gericht.

