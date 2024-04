Der britische Premierminister Rishi Sunak kündigt eine Erhöhung des Wehretats an (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Toby Melville)

Die Welt sei so gefährlich wie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr, erklärte der konservative Politiker bei einem Besuch in Polen. Daher dürfe man sich nicht zurücklehnen. Gegenwärtig liegt die britische Quote für den Wehretat bei 2,32 Prozent des Bruttoinlandsprodukt.

Sunak war in Warschau mit dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk zusammengekommen. Morgen ist ein Gespräch mit Bundeskanzler Scholz in Berlin geplant. Deutschland steht seit längerem in der Kritik etwa der USA, nicht genug für die Verteidigung auszugeben.

