Die Wehrpflicht ist in Deutschland derzeit ausgesetzt. (picture alliance / photothek / Florian Gärtner)

Die Sitzung ist öffentlich und wird per Livestream auf der Homepage des Deutschen Bundestags übertragen. Eingeladen sind unter anderem Bundeswehr-Generalinspekteur Carsten Breuer, der Historiker Sönke Neitzel und der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Quentin Gärtner.

Unter anderem geht es um die Frage, wie verfahren werden soll, falls sich nicht genügend Freiwillige melden. Die Diskussion über ein Losverfahren hatte teils deutliche Ablehnung erfahren. In der schwarz-roten Koalition gibt es noch keine Einigung, obwohl das Gesetz bereits in einer vom Kabinett beschlossenen Fassung in den Bundestag eingebracht wurde. Nach den bisherigen Plänen soll es im nächsten Jahr in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.