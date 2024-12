Andrius Kubilius (Philipp von Ditfurth / dpa / Philipp von Ditfurth)

Er sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, es werde Jahre dauern, bis man die Fähigkeiten habe, die in den NATO-Plänen gefordert würden. Kubilius verwies auf Aussagen der Geheimdienste, wonach Russland 2030 bereit für einen Angriff auf EU-Staaten sei. Laut Experten produziere Moskau mittlerweile mehr Panzer als es an der Front einsetze. Unzählige Panzer würden eingelagert und er frage sich, warum Russland das tue, so Kubilius. Darüber könne man nur spekulieren. Es sei aber wichtig, auf den Ernstfall vorbereitet zu sein.

