Videokonferenz

Die Straße von Hormus (IMAGO / ZUMA Press Wire / Modis Team / Nasa Gsfc)

Im Vorfeld wurde stets betont, dass solch ein Einsatz erst nach einem Ende von Kampfhandlungen beginnen könnte. Initiiert wurde das virtuelle Treffen von Großbritannien und Frankreich. Das Bundesverteidigungsministerium bestätigte die Teilnahme Deutschlands und hatte Bereitschaft zur Entsendung eines Minenjagdbootes erklärt. Die Meerenge ist seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar von Teherans Revolutionsgarden weitgehend abgeriegelt. In der Folge schossen die Energiepreise weltweit in die Höhe, auch andere Lieferketten wurden unterbrochen.

Die US-Armee wiederum blockiert ihrerseits die iranischen Häfen an der Schifffahrtsstraße.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.