Westafrika

Auch Ziele in Malis Hauptstadt Bamako wurden angegriffen. (dpa / ASSOCIATED PRESS)

Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP und berief sich auf Angaben seiner Familie und aus Regierungskreisen. Zuvor hatte es bereits Berichte des französischen Senders RFI gegeben. Bei dem Angriff in Kati nahe der Hauptstadt Bamako wurden demnach der Minister und seine Ehefrau getötet. Kämpfe gab es auch in der Stadt Kidal im Norden des Landes.

In Mali führen seit gestern mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündete Dschihadisten gemeinsam mit einer Tuareg-Rebellengruppe landesweit Angriffe auf die Armee aus. Die Tuareg erklärten, Kidal nach Gefechten unter ihre Kontrolle gebracht zu haben. Auch der internationale Flughafen von Bamako und weitere Ziele wurden attackiert. Die Kämpfe dauerten heute an.

Das Auswärtige Amt mahnte deutsche Staatsbürger in Mali zu äußerster Vorsicht. Ihnen werde empfohlen, an einem sicheren Ort zu bleiben und Mali auf dem Luftweg zu verlassen, wenn die Sicherheitslage dies zulasse.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.