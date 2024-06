Israels Verteigungsminister Galat wird in den USA erwartet. (picture alliance / Xinhua News Agency / JINI)

Israel sei auf jeden Einsatz vorbereitet, der erforderlich sein könne, ob im Gazastreifen, im Libanon oder in anderen Gebieten, erklärte Galant nach Angaben seines Büros. Zugleich hieß es, die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten seien

wichtiger denn je. Galant reist auf Einladung seines Amtskollegen Austin in die Vereinigten Staaten. Der israelische Politiker will auch mit US-Außenminister

Blinken zusammenkommen. Dabei soll es um Entwicklungen im Gaza-Krieg sowie im Konflikt mit der libanesischen Hisbollah-Miliz gehen. Galants Besuch wird überschattet von einer Äußerung des israelischen Premiers Netanjahu. Dieser hatte Washington mit harschen Worten vorgeworfen, zu wenig Waffen zu liefern. Daraufin zeigte sich US-Seite verärgert.

