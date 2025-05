Das Pentagon ist der Hauptsitz des US-Verteidigungsministeriums. (SAUL LOEB / AFP)

Verteidigungsminister Hegseth ordnete an, dass Journalisten in weiten Teilen des Gebäudes eine offizielle Begleitung haben müssen und für den Besuch eine Genehmigung benötigen. Hegseth begründete die Entscheidung mit dem Schutz von sensiblen Informationen im Hauptsitz des Verteidigungsministeriums in Arlington.

Die Interessensvertretung der Journalisten im Pentagon kritisierte die Einschränkung als direkten Angriff auf die Pressefreiheit. Amerika habe ein Recht darauf, über das Vorgehen des Militärs informiert zu werden, hieß es weiter.

Die US-Regierung hat bereits den Zugang zu Pressekonferenzen und Dienstreisen von Präsident Trump für viele unabhängige Medien eingeschränkt.

