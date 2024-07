Vor Nato-Gipfel

Pistorius informiert sich in Alaska über den bisherigen Verlauf der Übung "Arctic Defender 2024". (dpa / Kay Nietfeld)

Pistorius will sich in Fairbanks über den Verlauf der Übung "Arctic Defender 2024" informieren. Kampfpiloten aus mehreren Staaten üben in Alaska unter deutscher Führung Luftkriegsoperationen unter Nato-Standards. Angenommen wird dabei der Bündnisfall, bei dem ein Angriff auf einen oder mehrere Nato-Staaten gemeinsam abgewehrt wird. Die Übung läuft seit Mitte Juni.

Der Nato-Gipfel mit Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum des Verteidigungsbündnisses beginnt morgen in Washington.

